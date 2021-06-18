Kadrs no video
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Певица Земфира подала в суд иск о защите чести и достоинства против писателя и музыканта Евгения Гришковца, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на текст искового заявление.

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"Дождь" привлечен в качестве третьего лица. Земфире не понравилось интервью Гришковца в программе "Би Коз", в котором он, комментируя выход ее последнего альбома "Бордерлайн", назвал певицу "наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм".

Эти сведения, по тексту документа, "носят порочащий характер, символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию, и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является "наркоманкой".

Также, говорится в заявлении, слова Гришковца негативно повлияли на репутацию Земфиры и на отношение к ней близких, друзей и поклонников, в результате чего певица начала страдать бессонницей, у нее появились нервные срывы. Размер компенсации морального вреда артистка оценила в 1,5 млн рублей (17,3 тыс. евро). Кроме того, она потребовала признать сведения не соответствующими действительности и обязать Гришковца опровергнуть их в эфире телеканала.

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