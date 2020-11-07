Жадная Глюкоза и щедрый Киркоров: сколько российские звезды платят персоналу

Многие знаменитости производят впечатление людей, у которых в сутках не 24 часа, а как минимум 48 - они все успевают и как будто не нуждаются в отдыхе. Однако за этим сияющим успешным образом как правило стоит невидимый труд множества помощников - от личных ассистентов и водителей до стилистов и нянь для детей.

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Сколько стоит работа таких помощников, подсчитало издание "Комсомольская правда". При этом выяснилось, что некоторые звезды хотя и предъявляют крайне высокие требования, не всегда готовы достойно оплачивать труд персонала.

Например, недавно кастинг на позицию личного ассистента объявила Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза). Список необходимых требований впечатляет: не старше 26 лет, идеальное знание английского, не студентка (даже заочно), предыдущий опыт подобной работы, отсутствие детей ("не хочу никого дискриминировать, но работы много и вовлеченность требуется полная", - пояснила Глюкоза), стрессоустойчивость и умение решать сложные и кажущиеся невыполнимыми вопросы в позитивную сторону.

Прилагался и внушительный список обязанностей: составление рабочего графика, закупка косметики, одежды и прочих мелочей, бронирование столиков в ресторанах, номеров в гостиницах и авиабилетов, контакт со всем обслуживающим персоналом - парикмахерами, визажистами, педагогами, составление маршрутов с учетом пробок и графика водителей, запись ко врачам и знание медкарты, сопровождение на всех мероприятиях и ведение переговоров от имени артистки.

Предложенная зарплата даже по нашим латвийским меркам, не говоря уже про уровень Москвы, где средняя зарплата составляет около 870 евро, кажется, мягко говоря, неудачной шуткой - 35 тысяч рублей или 380 евро.

Зато стилисты-визажисты за один выезд к знаменитости получают почти столько, сколько ассистент за месяц. "КП" приводит в пример Селию Кучумову, которая сотрудничает с Валерией, Наташей Королевой, телеведущей Региной Тодоренко и самыми популярными блогерами-миллионниками. Визит Кучумовой стоит от 30 тысяч рублей (около 325 евро), если необходимо сопровождение в течение дня - еще 50 тысяч (545 евро).



Стилист, который формирует гардероб, обходится в сумму от 50 тысяч рублей (545 евро). Сюда входит консультация, подбор образцов, замеры и приобретение одежды, обуви и аксессуаров (это уже отдельная сумма). Столько будут стоить услуги стилиста Арсена Айрапетова, с которым уже несколько лет работает Филипп Киркоров. Специалист также может разобрать уже существующий гардероб, однако не любит этим заниматься, так как с нуля создать проще. Как отмечает "КП", уже через два года сотрудничества с Киркоровым стилист приобрел квартиру в Москве.

Красивая стильная одежда, макияж и прическа будут не в радость, если вдруг здоровье подведет. Да и постоянный стресс для знаменитостей как родной. И в этом случае на помощь приходит Татьяна Осинцева и ее массаж. Именно она ставит на ноги Ольгу Бузову и других известных артистов, к которым выезжает со своим массажным столом. Сколько стоит такая услуга, издание не сообщает, но простым смертным 40-минутный массаж обойдется в 5 тысяч рублей (54 евро), и прийти они должны сами своими ножками.

Тем, кто следит за жизнью звездных мам и пап может показаться, что их дети растут настоящими вундеркиндами - и "Бородино" в три года наизусть могут прочесть, и фуги Баха исполнить, и кубический корень извлечь. Однако за кадром остаются занятия малышей с педагогом. К Елене Куликовой, которая занимается, например, с детьми Тимати, Леры Кудрявцевой и других, даже звездные родители иногда вынуждены ждать в очереди. При этом Куликова не выезжает на дом, принимая учеников у себя. Расценки: консультация - 5000 рублей (54 евро), разовое занятие - 2000-3500 рублей (22-38 евро). Занимается педагог с детьми от 10 месяцев до 7 лет. Некоторыми своими секретами она делится в соцсетях.

Личности домработниц, вхожих в звездные дома и зачастую живущих там же, знаменитости стараются скрывать - слишком много личной информации они знают. Обязанности могут быть разными - от уборки и бытовых покупок до контроля за работой другого домашнего персонала и приготовления еды, если нет специально нанятого повара. Зарплата - от 800 до 1,5 тысяч евро. При этом многие работают "шестидневку" с одним выходным в неделю.

Не забыты также водители - от 850 евро, телохранители - от 980 евро, няни - от 1080 евро, повар - от 50 евро в день, садовник - от 215 евро в месяц за еженедельную стрижку газонов и уход за садом.