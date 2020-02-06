Жан-Полье Готье хочет стать стилистом Ольги Бузовой
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Знаменитый французский дизайнер Жан-Поль Готье накануне своего шоу Fashion Freak Show в Москве рассказал о желании поработать на рынке России.

Во время пресс-конференции он заявил, что хочет работать в разных направлениях. "Если говорить о музыкантах, то есть Бузова, я с ней уже познакомился", - цитирует модельера агентство "Москва".

Также Готье готов создавать костюмы для российских фильмов.

По утверждениям дизайнера, он больше не будет создавать коллекций для модных показов. Последний из них прошел 22 января в Париже и был посвящен 50-летию его карьеры.

Жан-Поль Готье начинал карьеру в модном доме Пьера Кардена, в 1976 году создал собственный бренд. Известен также как автор сценических костюмов для Мадонны, Кайли Миноуг, Милен Фармер и других поп-звезд и художник по костюмам для фильмов Питера Гринуэя ("Повар, вор, его жена и ее любовник"), Жан-Пьера Жене ("Город потерянных детей") и Люка Бессона ("Пятый элемент").

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