Жанна Агузарова после пластики стала выглядеть странно
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Пользователи соцсетей отмечают, что 58-летняя советская и российская певица, бывшая вокалистка группы "Браво" Жанна Агузарова сильно изменилась. Артистка появилась на публике после длительного перерыва на ежегодной White Party журнала "КиноРепортер", пишет mk.ru.

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Это мероприятие прошло в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля. С одной стороны, певица вроде бы омолодилась, но с другой стороны ее лицо стало выглядеть странно.

Агузарова, как и другие гости, надела светлый наряд, соблюдая сложившуюся традицию. Она предстала в легком белом платье, расшитом аппликациями, а также в белом жакете. На шее артистки красовались массивные украшения.

Певица позировала с букетом белых цветов и раздавала многочисленные интервью.

Однако изменения изменения в лице звезды заставили публику гадать о том, не стало ли это следствием неудачной пластической операции, в ходе которой ей накачали губы и скулы и изменили разрез глаз.

В соцсетях некоторые пользователи раскритиковали Агузарову: "Во что она превратилась?", "Теперь точно инопланетянка", "Как-то даже не узнать нашу Жанночку".

Впрочем, были и те, кто отметил, что для своих лет певица выглядит молодо.

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