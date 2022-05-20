"Ждем, когда фашизм падет". Pet Shop Boys ждут рождения новой России

Британская группа Pet Shop Boys давно отличается особым отношением к России. Каждый вспомнит клип "Go West", фанаты также назовут другой "русский" клип "Together" (который, правда, снимался в Эстонии). Наконец, дуэт записал собственный саундтрек к фильму "Броненосец "Потемкин". Но сейчас все изменилось.

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Pet Shop Boys опубликовали в соцсетях заявление о своем отношении к текущей ситуации в России, ведущей войну с Украиной.

"В 2009 году мы начали мировое турне Pandemonium в Санкт-Петербурге. Мы много раз бывали в России и писали песни с русскими тематикой и влиянием. Теперь кажется немыслимым, чтобы мы можем побывать или выступить там. Но мы с нетерпением ждем того дня, когда фашизм в России падет, преступные политики предстанут перед судом, правда будет рассказана, соседние страны не будут подвергаться угрозам или вторжению, и родится новая Россия. Я надеюсь, что мы все еще будем поблизости, чтобы увидеть это", — написал, вероятно, солист группы Нил Теннант.

К посту музыкантов приложена ссылка на клип на песню "A Red Letter Day" с их альбома "Bilingual" 1996 года. Интересно, что песня подходит не только по смыслу. "Красный день календаря" лирический герой здесь ожидает в сопровождении Московского академического хора.