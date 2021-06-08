Ольга Бузова за полмиллиона рублей (чуть больше 5 тысяч евро) сыграет и споет в спектакле МХАТ им. Горького "Чудесный грузин" о молодом Сталине. Эта новость уже вызвала скандал не только в театральных кругах. Режиссер спектакля Рената Сотириади знакома и рижскому зрителю.

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Многие возмущены, что на сцену театра с богатыми традициями выйдет человек с неоднозначной репутацией, к тому же не имеющий профильного образования. Впрочем, есть и те, кто находит в этой ситуации и плюсы.

Как "Комсомольской правде" пояснил худрук театра Эдуард Бояков, "Бузова не интеллектуал. Не музыкант. Не мыслитель. Не модель. Не дизайнер. Не Диана Вишнева и не Оксимирон. Она все вместе. Она по-своему цельная. И она фактически будет играть саму себя" (Бузову рассматривают на роль певицы кабаре, которая становится шпионкой и спасает Сталина).

Бывший актер МХАТа Борис Щербаков посоветовал Ольге Бузовой заняться ее профессиональным делом — вести программы на телевидении. Спектакль с ней в МХАТе им. Горького он смотреть не будет. "Каждый должен заниматься своим делом. Актер должен играть, телеведущая вести телепередачи, а не заниматься [фигней]. Она делает это только ради своего престижа, имиджа и популярности. Мне очень жаль руководство МХАТа. Лишняя публика, лишние деньги. Хотя все-таки нельзя поступаться своими принципами, как бы ни было тяжело финансово. МХАТ должен оставаться МХАТом, а не х**ней".

Худрук "Гоголь-центра" Алексей Агранович, в свою очередь, призвал не судить об актерском мастерстве по наличию или отсутствию соответствующего диплома: "Я не знаком с Ольгой Бузовой, не имею никакого представления о ее способностях и талантах, поэтому у меня нет по этому поводу мнения. У меня у самого незаконченное актерское образование. [Его наличие] не играет совершенно никакой роли".

Актер Виталий Гогунский (сериал "Универ") назвал решение МХАТа им. Горького "разумным ходом". В 2011 году он сам приглашал Бузову играть в спектакле "Шикарная свадьба" и, по словам Гогунского, Ольга помогла привлечь на премьеру до 10-15% аудитории — и это еще до старта ее карьеры как певицы. "Я брал Бузову в театр, опираясь на рынок и маркетинг, — рассказал Гогунский. — Многие из ее людей не были в театре до этого ни разу. В этом смысле Бузова несет просветительскую функцию".

Гогунский прогнозирует, что билеты на спектакль "Чудесный грузин" будут стоить 10-15 тыс. рублей (110-170 евро), иначе театр не сможет покрыть гонорар Бузовой. "Без спонсоров не обойтись, театр просто не вывезет. Если придут почитатели таланта Бузовой и заплатят, то почему нет? — заключил он. — Успехов Ольге и театру. Ждем Моргенштерна в МХАТе им. Чехова. Я думаю, у него получится. Ему "Героя нашего времени" надо будет сыграть".

Спектакль "Чудесный грузин" поставила Рената Сотириади. Рижскому зрителю она знакома двумя постановками для детей в Рижском русском театре им.Чехова - "Снежная королева" и "Дюймовочка", а также спектаклем "Крокодил Гена и Чебурашка" в Латвийском театре кукол.