Железному Арни — 75! Как австрийский бодибилдер стал звездой экрана и символом американской политики

30 июля свой 75-летний юбилей отмечает голливудский актер Арнольд Шварценеггер или "Железный Арни", как называют его многие зрители и журналисты. Шварценеггер — личность поистине многоликая. Он и выдающийся спортсмен, и модель, и любимый всеми актер, и даже немного политик. Сам же он считает себя в первую очередь культуристом, поскольку именно спорт и железная дисциплина помогли ему в свое время добиться успеха в жизни.

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В честь дня рождения "Железного Арни", рассказываем о его пути к голливудскому Олимпу, а также о короткой, но яркой карьере в роли губернатора Калифорнии.

Сложное детство и первые спортивные достижения

Своим стремлением к постоянной дисциплине Арнольд Шварценеггер обязан отцу — Густаву Шварценеггеру — бывшему нацисту и сотруднику алкогольной полиции, который мечтал сделать из маленького сына выдающегося спортсмена. Арни и его брат жили практически как в армии: вставали в 6 утра, делали зарядку, обливались холодной водой — на каждое из действий было ограниченное время, а если кто-то из детей задерживался, Шварценеггер-старший применял суровую физическую силу. В 14 лет будущий актер впервые открыл для себя бодибилдинг — втайне от родителя Арнольд начал ходить в тренажерный зал и качать мышцы. Со временем это вошло в привычку.

Параллельно Шварценеггер, как и многие подростки, думал о том, как бы уехать из родного дома в далекую и прекрасную Америку, где, как он считал, у каждого человека был шанс проявить себя и стать по-настоящему богатым. Увы, когда Арни призвали в армию, все эти мечты пришлось отправить в дальний ящик. Однако даже военная служба не помешала ему отправиться на конкурс бодибилдеров под названием "Мистер Европа". За нарушение дисциплины руководство полка отправило его на неделю в карцер, и тем не менее, о своем решении Шварценеггер никогда не жалел.

После отбытия службы Арни решил не возвращаться домой. Вместо этого он отправился в Мюнхен и устроился тренером в один из фитнес-центром. Параллельно будущая звезда боевиков участвовал в различных спортивных конкурсах, зарабатывая все больше и больше золотых медалей, ленточек почета и фигурных кубков.

В 1967-м году восемнадцатилетний Арнольд Шварценеггер стал самым молодым победителем авторитетного конкурса "Мистер Вселенная". Впоследствии он получит этот титул еще пять раз. Кроме того, Шварценеггер является семикратным чемпионом конкурса "Мистер Олимпия".

Поездка в Америку

Знакомство с Джо Вейдером, руководителем Международной федерации бодибилдинга, и основным спонсором конкурсов "Мистер Вселенная" и "Мистер Олимпия", помогло Арнольду Шварценеггеру исполнить давнюю мечту — добраться наконец-то до страны свободы.

В то время Шварценеггер уже имел небольшой опыт съемок в различных документальных фильмах и рекламах, посвященных бодибилдингу. Этого было недостаточно для того, чтобы стать звездой Голливуда, но вполне достаточно для того, чтобы по-настоящему поверить в себя. Арнольд Шварценеггер хотел стать богатым и знаменитым, и никто не мог ему в этом противостоять. Будущая звезда записалась на актерские курсы, он также активно штурмовал английский язык, усиленно стараясь избавиться от собственного австрийского акцента. Первую актерскую работу Арни — фильм "Геркулес в Нью-Йорке" Артура Сейдельмана — сложно назвать ярким дебютом. Публика ленту приняла плохо, статус кумира миллионов был как никогда далеко. В 70-х Шварценеггера можно было увидеть в "Долгом прощании" Роберта Олтмена и "Оставайся голодным" Боба Рафельсона. Последняя, как ни странно, принесла Арни первую кинонаграду — "Золотой глобус" за лучший актерский дебют. Однако даже это не принесло ему популярности. Как ни странно, документалка "Качаясь железом" гораздо больше поспособствовала популярности Шварценеггера, который к тому моменту уже был похож на грозного воина.

Первые большие роли

Foto: Vida Press

В 1982-м году в жизни Арни началась белая полоса: его заметил будущий режиссер "Конана-варвара" Джон Милиус. Шварценеггер, по его мнению, идеально попадал в образ и, что важно, отлично умел держаться в кадре и играть мускулами — а большего от него нужно и не было. Фильм тут же стал хитом, а его сиквел "Конан-разрушитель" помог Арни надолго задержаться в топе зрительских чартов.

Параллельно актер снялся в культовом "Терминаторе" Джеймса Кэмерона, успех которого не смог затмить даже провал "Рыжей Сони" Ричарда Флейшера, спин-оффа "Конана-варвара". За научно-фантастическим "Терминатором" последовали тестостероновый боевик "Коммандо" Марка Лестера и "Хищник" Джона Мак-Тирана — оба произвели настоящий фурор как в американском, так и в международном прокате. Шварценеггер больше не был просто популярным американским актером, он стал настоящей мировой звездой.

В конце 80-х Арни внезапно устал от "мужского" кино и решил попробовать себя в комедийном жанре, снявшись в "Близнецах" Айвана Райтмана. Фильм, как говорится, встретили на "ура", что к сожалению не скажешь о других работах актера в этом же жанре. Фильму "Джуниор", в котором Шварценеггер исполнил роль беременного ученого, не помогла даже харизма Дэнни ДеВито. Тем не менее на популярности самого Арнольда этот провал никак не сказался.

Foto: Vida Press

Сиквел "Терминатора" и "Вспомнить все" Пола Верховена принесли актеру баснословные гонорары в размере десятков миллионов долларов. Для тех времен подобные суммы были по-настоящему большими, а карьеру Шварценеггера можно было считать официально состоявшейся. После такого набора культовых ролей никто и никогда не посмел бы Арни сказать, что он своей мечты не добился.

Уход в политику

Foto: Reuters/Scanpix

В начале 80-х годов Арнольд Шварценеггер, наконец, получил долгожданное американское гражданство, а в 2003-м, окончательно присытившись голливудским лоском, актер решил пойти в политику и баллотировался на пост одного из самых экономически развитых штатов США — Калифорнии. Назначение Шварценеггера народ воспринял максимально радушно: для многих — не только для американцев — бывший австрийский спортсмен уже был большим кумиром. Естественно, ожидания от него также были высокие. В тот период Калифорния находилась в затяжном энергетическом кризисе и явно нуждалась в мудром лидере. Как ни странно, Шварценеггер проявил себя как достойный политик — он действительно боролся за права народа, продвигал пенсионную и бюджетную реформы, был мил, великодушен и неизменно галантен с каждым, кто встречался на его пути — с политическими оппонентами, демократами, республиканцами и просто согражданами. Неудивительно, что впоследствии Арни избрали и на второй срок.

Тем не менее остались и те, кто был недоволен работой Шварценеггера на посту главы Калифорнии — серьезных побед он так и не достиг, а надежды внушал очень большие. Возможно, люди начали забывать о том, что громить фантастических монстров на экране куда проще, чем решать реальные проблемы.