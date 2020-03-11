Жена Джигана впервые вышла на связь после скандала

Жена российского рэпера Джигана Оксана Самойлова впервые вышла на связь после того как стало известно, что ее супруг отправлен на лечение в клинику для наркозависимых. Она опубликовала фотографию, на которой сидит в окружении своих трех дочерей и с новорожденным сыном в коляске.

Самойлова выложила первый пост с момента семейной драмы, которая разыгралась на глазах миллионов подписчиков. На снимке женщина сидит в окружении своих трех дочерей и с новорожденным сыном в коляске. "Хорошо,что у меня есть мои дети", — подписала фотографию Самойлова.

В комментариях к публикации помимо поклонников модели со словами поддержки отметились многочисленные звездные коллеги — в их числе Вера Брежнева, Ольга Бузова и другие.

"Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас", — написала Брежнева, за что неожиданно нарвалась на гнев подписчиков Самойловой, считающих, что женщина, которая увела из семьи мужчину, не имеет права высказываться в таких ситуациях. Ольга Бузова в свою очередь написала под фотографией: "Милая, все будет хорошо!"

Напомним, меньше месяца назад в многодетной семье, ставшей образцом для многих подписчиков, родился четвертый ребенок — долгожданный сын, которому дали имя Давид.

Однако на днях Джиган своим поведением разрушил идеальную картину семейного счастья. Музыкант стал устраивать прямые трансляции в Instagram, в которых матерился, оскорблял фанатов и даже обращался к пятилетней дочери с требованием принести ему пиво.

По неподтвержденным слухам, кто-то отправил Самойловой видео, на котором запечатлена измена мужа. После этого женщина выставила артиста из дома и теперь намерена получить от него развод. Также есть версия, что рэпер поднял руку на нее и детей.