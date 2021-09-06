Жена Михаила Ефремова рассказала о тяжелой жизни без мужа

Жена актера Михаила Ефремова, звукорежиссер Софья Кругликова заявила о нехватке денег и тяжелой жизни в интервью для НТВ.

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После того, как Ефремова приговорили к сроку за смертельное ДТП в центре Москвы, Кругликова стала редко появляться на публике.

"Дети все лето отдыхали, никуда не ездили, потому что нет денег, у нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!", — заявила Кругликова в интервью.

На вопросы о предстоящем кассационном суде, где, возможно, Ефремову сократят тюремный срок, женщина отвечать отказалась. Она подчеркнула, что ее это не касается.

По данным СМИ, Кругликова одна содержит трех детей. Она одновременно преподает в вузе и работает с музыкантами в качестве звукорежиссера.

8 июля 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, при котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.