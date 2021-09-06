Жена Михаила Ефремова рассказала о тяжелой жизни без мужа
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Жена актера Михаила Ефремова, звукорежиссер Софья Кругликова заявила о нехватке денег и тяжелой жизни в интервью для НТВ.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

После того, как Ефремова приговорили к сроку за смертельное ДТП в центре Москвы, Кругликова стала редко появляться на публике.

"Дети все лето отдыхали, никуда не ездили, потому что нет денег, у нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!", — заявила Кругликова в интервью.

На вопросы о предстоящем кассационном суде, где, возможно, Ефремову сократят тюремный срок, женщина отвечать отказалась. Она подчеркнула, что ее это не касается.

По данным СМИ, Кругликова одна содержит трех детей. Она одновременно преподает в вузе и работает с музыкантами в качестве звукорежиссера.

8 июля 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, при котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

2

Source

Tags

Михаил Ефремов
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Группа Carnival Youth приглашает на дружественный природе отдых у воды
Снова в школу!
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии
История Улдиса: после выхода на пенсию по выслуге лет освоил новую профессию
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию