Жена Павла Деревянко подтвердила слухи о расставании с актером

Российский актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет, сообщает портал Peopletalk.

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Отмечается, что 44-летний артист заявил коллегам о разрыве на премьере фильма "Серебряные коньки". Мясищева позже подтвердила эту информацию, однако не раскрыла подробности расставания.

У пары есть две дочери. Старшей Варваре сейчас десять лет, младшей Александре — шесть лет.

В мае Деревянко дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором признался, что у него с Мясищевой долгое время были свободные отношения, то есть пара не ограничивала себя в любовных связях с другими партнерами.

Павел Деревянко известен по фильмам "Брестская крепость", "Кука" и "Салют-7", а также по сериалам "Домашний арест", "Есенин" и "Девять жизней Нестора Махно".