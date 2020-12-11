Жена Павла Деревянко подтвердила слухи о расставании с актером
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Российский актер Павел Деревянко расстался с гражданской женой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет, сообщает портал Peopletalk.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отмечается, что 44-летний артист заявил коллегам о разрыве на премьере фильма "Серебряные коньки". Мясищева позже подтвердила эту информацию, однако не раскрыла подробности расставания.

У пары есть две дочери. Старшей Варваре сейчас десять лет, младшей Александре — шесть лет.

В мае Деревянко дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю, в котором признался, что у него с Мясищевой долгое время были свободные отношения, то есть пара не ограничивала себя в любовных связях с другими партнерами.

Павел Деревянко известен по фильмам "Брестская крепость", "Кука" и "Салют-7", а также по сериалам "Домашний арест", "Есенин" и "Девять жизней Нестора Махно".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Что подарить родителям на Новый год? 5 идей на любой вкус
Удаленная работа: какие документы компании могут подписывать электронно
Шаг за шагом: как выбрать наиболее подходящий гаджет
Эксклюзивное судно для отдыха и развлечений строится в Рижском порту по заказу французской компании
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Как сапожник без сапог. Кристине Гарклава рассказывает историю Эвиты
Жить с ВИЧ = жить долго? Янис Кривенс рассказывает историю Оярса
Что подарить ребенку на Новый год? 5 идей подарков на любой вкус