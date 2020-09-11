instagram.com/asmuskristina
Foto: instagram.com/asmuskristina

Экс-гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала, как себя чувствует резидент Comedy Club Гарик Харламов из-за развода с актрисой Кристиной Асмус.

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По ее словам, комик не испытывает какого-либо дискомфорта. "На дне рождения он у меня был свободный и такой легкий. То, что Харламов не страдает, — это было сильно видно", — отметила Утяшева. Она выразила уверенность в том, что расставание произошло без страданий и для Асмус, и для Харламова.

Ведущая при этом отказалась комментировать информацию о сути развода и возможной новой возлюбленной артиста. Утяшева подчеркнула, что Харламов — "самый завидный жених", и призвала особ противоположного пола активизироваться.

Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram 22 июня. По словам актрисы, разойтись они решили еще около года назад. Харламов поблагодарил жену за годы совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь Анастасию. Пара поженилась в 2013 году.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Гарик Харламов Кристина Асмус
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