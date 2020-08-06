Жена Павла Воли рассказала, сколько денег нужно для спокойной жизни
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Телеведущая Ляйсан Утяшева назвала сумму денег, необходимую ей для спокойной жизни. Жена российского комика Павла Воли поразмышляла о достатке и жизни в России в интервью каналу Premier.

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"Лично я на 50 тысяч [рублей] (примерно 575 евро) спокойно проживу", — отметила ведущая. Утяшева в шутку заметила, что эта сумма верна только тогда, когда нет распродаж и скидок в магазинах одежды.

Она пояснила, что практически не посещает рестораны и покупает продукты на рынке на сумму около 10 тысяч рублей (примерно 115 евро). "Это если ты не устраиваешь банкетов", — добавила ведущая.

"То, что я зарабатываю с 12 лет, — это факт. Где-то были и гнилые, тяжелые времена. С матерью на гречке сидели за 50 рублей", — вспомнила она. По словам Утяшевой, в этой ситуации главное — не унывать.

Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, она завершила спортивную карьеру в 2006 году. В 2012-м вышла замуж за Павла Волю. Пара воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Софию. После окончания карьеры в спорте стала телеведущей и спортивным комментатором.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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