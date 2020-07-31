30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Его супругу Марину Кохал задержали. Она связалась с адвокатом и рассказала, что муж скончался от передозировки наркотиков за четыре дня до этого, она расчленила его тело и разложила по пакетам. Адвокат вызвал полицию.

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По словам Марины, она посчитала гибель мужа-рэпера от наркотиков "бесславной смертью", поэтому решила, что лучше ему просто исчезнуть. В течение четырех дней она пилила его тело, затем разложила в пять пакетов, которые спрятала в холодильник. Все это время в квартире с ней находился их общий ребенок двух с половиной лет.

Следователи изъяли из квартиры на Невском проспекте нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была не криминальной — то есть подтвердятся слова Марины о передозировке наркотиков, будет принято решение о прекращении дела об убийстве в связи с отсутствием события преступления.

Даже в том случае, если экспертиза подтвердит слова жены покойного, ей придется отвечать по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших"). После объяснения всех обстоятельств произошедшего ее отпустили без предъявления обвинений. "Она ведет себя адекватно, на все вопросы следователя ответила, дает последовательные показания. Насколько они правдивы, покажут результаты экспертизы", — рассказал "Ленте.ру" источник в правоохранительных органах. Он добавил, что все фрагменты тела собраны, личность погибшего установлена. "При сличении головы с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения", — рассказали в СКР.

Марина расчленяла тело вместе со своей матерью. По данным издания Baza, следователи взяли с тещи Картрайта подписку о невыезде.

Кроме того, при исследовании улик эксперты обнаружили подозрительные детали: на одном из предплечий погибшего имеются следы мужских рук, словно от захвата. Супруга рэпера тщательно вычистила всю квартиру и поставила благовония, чтобы избавиться от посторонних запахов.

Марина также выбросила шприц, который якобы использовал ее муж, употребляя наркотики. При этом его друзья утверждают, что у него были проблемы с алкоголем, но запрещенные вещества он не употреблял.

В поиске запрещенных веществ была задействована служебная собака, но она не нашла наркотиков. Об их наличии в квартире сообщила Марина. По ее словам, в период пандемии Юшко впал в депрессию из-за отмененных концертов и резкого падения доходов. Семья снимает просторную квартиру на Невском проспекте, на ее оплату и на бытовые нужды требовались серьезные деньги.

Александр Юшко родился 17 августа 1990 года в украинском городе Нежине. В молодости он увлекался граффити-культурой, благодаря которой заинтересовался и хип-хопом. Отучившись на учителя английского языка, Юшко занялся рэпом. В начале 2000-х годов он перебрался в Петербург.

В 2012-м Юшко выпустил первый сольный альбом "Магия мутных вод". Два года спустя артист начал участвовать в Versus Battle. Свои первые состязания с хип-хоп-исполнителями ATL и Obe 1 Kanobe он проиграл. Многие поклонники хвалили его баттл с Грязным Рамиресом, который состоялся в 2018 году, — его считали одним из лучших в карьере Картрайта. Состязание с Эмио Афшил, случившееся годом ранее, напротив, считали одним из худших в истории Versus Battle.

Помимо рэп-баттлов и записи альбомов, Картрайт делал передачу "Читаем все", выпуски которой публиковал в своем YouTube-аккаунте. Этим проектом он пытался доказать, что в речитатив можно превратить прозу и любые другие тексты.

Энди Картрайт выпустил альбомы "Приход глухого кота", "Арткор 365", "Куб и ромб", "Доведение до", "Красота аномалий" и "Форева я".

Российский журналист Кирилл Набутов считает, что жестокие убийства, происходящие в Санкт-Петербурге, можно объяснить аурой и природой города, поскольку он "стоит на расчлененке". Он напомнил, что город возвели на кладбище силами огромного количества гастарбайтеров, "они помирали как мухи, а хоронили их везде". Именно в этом городе происходит действие "Преступления и наказания" Достоевского.

"Если мы пройдемся по этим самым улицам, где проживал доцент Соколов и некоторые другие люди, мы обратим внимание на героя повести Гоголя "Нос". А что такое "Нос"? Это отчлененный нос, который путешествует самостоятельно по городу. Поэтому удивляться тому, что периодически в этом городе происходят всплески настроений, выражающиеся в расчлененке, не стоит", — заключил комментатор.