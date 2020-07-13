Жена актера Уилла Смита призналась в измене мужу с музыкантом Аугусто Алсиной. По словам Джады Пинкетт-Смит, это произошло четыре с половиной года назад во время разлада отношений в ее семье.

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Актеры Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит рассказали о подробностях своего брака на шоу Red Table Talk. За 25 лет жизни со Смитом его жена зарекомендовала себя как человек, согласный говорить на любые темы за исключением деталей своей личной жизни. Когда рэпер Август Алсина намекнул на романтическую связь между ним и Пинкетт-Смит с благословения ее мужа, актрисе пришлось откровенно рассказать об этой ситуации.

"Я чувствовала, что важно сесть за стол и положить конец недоразумениям", — сказала супруга Смита. Она сообщила, что четыре с половиной года назад находилась в нестабильном психическом состоянии и начала "дружить" с Алсиной. По словам актрисы, на том этапе брак с Уиллом Смитом переживал "очень трудное время", и паре нужна была перезарядка. Целью Смита на шоу стало желание развеять распространяемые таблоидами слухи.

"Одной из причин, по которым я захотел сесть за этот стол, являются заголовки в СМИ. Мы специально никогда ничего не говорили: любые заголовки, в которых говорилось, что "Джада сказала", "Уилл сказал" или "Смиты сказали" — это неправда. Мы нарочно никогда ничего не комментировали. Так что только за этим столом дело дошло до того, что мы что-то говорим", — сказал Смит.

Супруги объяснили, что временно расстались по общему согласию, после чего Пинкетт-Смит вступила в "путаницу" с Алсиной. Также актриса прокомментировала заголовки СМИ о "разрешении" Смита завести ей любовника.

"И еще одно популярное сообщение прессы, которое я хочу прояснить, — что кто-то дает мне разрешение. Вы знаете, единственный человек, который может дать разрешение в этих конкретных обстоятельствах, это я сама", — сказала Пинкетт Смит.

По словам Смита, это было больше, чем "путаница", и он смирился с тем фактом, что у его жены была связь с другим мужчиной.

"Да, это были отношения, абсолютно, — согласилась Пинкетт-Смит. — Мне было очень больно, и я была очень разбита. Тогда, в процессе тех отношений, я определенно поняла, что невозможно найти счастье на стороне, а не внутри себя".

На вопрос мужа о том, что конкретно Пинкетт-Смит искала в отношениях с Алсиной, она ответила, что "просто хотела чувствовать себя хорошо".

"На тот момент я очень давно не чувствовала себя так хорошо. И это была действительно радость, когда кто-то просто помогал меня исцелить, — сказала актриса, отметив, что это, возможно, во многом связано с ее взаимозависимостью, от которой нужно избавляться. — Это идея о необходимости помогать и обращать внимание на людей, которые нуждаются в помощи. Будь то ваше здоровье или ваши пристрастия, эта детская травма ощущается так, будто ее можно излечить, "исправив" окружающих людей вместо себя самого".

Актриса добавила, что благодарна судьбе за урок, который ей преподнесли отношения с Алсиной. В частности, этот этап жизни открыл ей глаза на "эмоциональную незрелость и незащищенность", а также помог провести некое "глубокое исцеление". В какой-то момент Пинкетт-Смит прекратила общение с Алсиной и переваривала полученные в отношениях с ним инсайты. Также пара объяснила свое легкое отношение к этой ситуации, отметив, что людям может показаться странным непринужденное обсуждение измены.

"Я благодарна за то, что мы прошли вместе, — сказала Пинкетт-Смит, — Потому что я чувствую, что многие пары проходят через такие периоды, а кто-то вынужден расстаться и думать, что все кончено. И вы знаешь, я скажу вам одну вещь: у нас никогда не было секретов".

Ранее Алсина признался в романе Пинкетт-Смит в одном из недавних интервью. По словам певца, они познакомились в 2015 году через ее сына Джейдена посещали вместе публичные мероприятия, включая BET Awards 2017 года. Также Алсина упомянул свои чувства к жене Смита и глубокую эмоциональную привязанность к ней.