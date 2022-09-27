"Женщин воспринимают только как тело". Актриса Конни Нильсен о своей героине Карен Бликсен и ее наследии

Датская актриса Конни Нильсен для латвийских киноманов не чужая – ее можно увидеть в достаточно ярких и запоминающихся ролях в таких голливудских блокбастерах, как "Гладиатор", "Чудо-женщина" и в боевике "Никто" с Бобом Оденкёрком. В этом году на телеканале Viaplay вышла последняя работа актрисы — созданный ею мини-сериал "Мечтательница — стать Карен Бликсен" (The Dreamer – Becoming Karen Blixen), в котором она сыграла самую популярную в мире датскую писательницу. Порталу Delfi удалось побеседовать с актрисой.



Датская писательница Карен Бликсен, биография и литературные произведения которой легли в основу сериала "Мечтательница", часто упоминается как один из самых ярких представителей датской литературы, наряду с Гансом Христианом Андерсеном, Сереном Кьеркегором и Питером Хегом. Латвийским читателям эта писательница хорошо знакома. С середины 90-х годов книги Бликсен выходят на латышском языке в переводе Петериса Янкавса с завидной регулярностью, и это увенчалось изданным в прошлом году сборником "Последние рассказы".

"В Дании все читают Карен Бликсен в подростковом возрасте, — говорит Конни Нильсен, которая является не только главной актрисой сериала, но и продюсером и автором его идеи. — Я была очарована ее способностью создавать меланхоличный, экзистенциальный опыт. Ее чувство языка чрезвычайно тонкое. В юности ее работы произвели на меня неизгладимое впечатление".

Литературовед Гунтис Берелис назвал рассказы писательницы "виртуозной барочной стилизацией" и "постмодернистской симуляцией" с сильным влиянием авторов эпохи романтизма. Но, наверное, самой известной и популярной является ее автобиографическая работа "Из Африки", в которой Бликсен рассказывает о своей жизни в Кении, где она выращивала кофе. Там она провела более 15 лет, с 1914 по 1931 год, пока плантацию не уничтожил пожар, вынудивший писательницу покинуть любимую Африку.