Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова может быть снова беременна, сообщает НТВ со ссылкой на соседей пары.
По их мнению, именно поэтому мать Брухуновой Ольга переехала в Москву. "Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста", — поделились соседи во время передачи "Звезды сошлись".
В 2018 году Петросян и юмористка Елена Степаненко развелись после 33 лет брака, через год артист женился на Брухуновой. Первенец пары Ваган родился в марте 2020 года.