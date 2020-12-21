instagram.com/bruhunova
Foto: instagram.com/bruhunova

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова может быть снова беременна, сообщает НТВ со ссылкой на соседей пары.

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По их мнению, именно поэтому мать Брухуновой Ольга переехала в Москву. "Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву. Петросян ей всегда нравился. Когда она училась еще в школе, то говорила, что любит юмориста", — поделились соседи во время передачи "Звезды сошлись".

В 2018 году Петросян и юмористка Елена Степаненко развелись после 33 лет брака, через год артист женился на Брухуновой. Первенец пары Ваган родился в марте 2020 года.

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