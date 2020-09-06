Жерар Депардье принял православие
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Французский актер Жерар Депардье стал православным, пишет Lenta.ru.

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Артист был крещен 4 сентября в Париже. На торжественной церемонии присутствовало около 30 человек.

Депардье рассказал, что стал крестным отцом маленькой девочки, которую крестили с ним в один день. Он пояснил, что на его решение повлияли его "любовь к православной литургии" и "связи с православным духовенством". Кроме того, он сказал, что его духовным наставником является Тихон Шевкунов, которого также называют духовником российского президента Владимира Путина.

Депардье с 2013 года является гражданином России. Тогда же он получил постоянную прописку в Саранске, однако к 2018 году снова переехал во Францию, гражданство которой также сохранил.

В 2018 году сообщалось, что актер посетил Новосибирск, чтобы подать заявление о прописке в городе. Тогда он встретился с представителями министерства культуры Новосибирской области и руководителями городского оперного театра. Он выразил восхищение архитектурой и культурой Новосибирска.

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Lenta.ru

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