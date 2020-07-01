Жертвы Харви Вайнштейна получат 19 миллионов долларов

Пострадавшие от голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна получат в общей сложности около $19 млн, говорится в заявлении генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

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Однако эту выплату должны еще одобрить суд по делам о банкротстве и окружные суда, передает Reuters.

В случае успешного судебного одобрения женщины, которые подверглись сексуальным домогательствам, дискриминации по половому признаку со стороны Вайнштейна, имеют право запросить компенсацию из специального фонда.

Громкий скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах, в их числе — известные актрисы. 11 марта Харви Вайнштейна признали виновным в двух сексуальных преступлениях. Наказание он будет отбывать в тюрьме штата Нью-Йорк.