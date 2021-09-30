Жестокий, токсичный человек. Бритни Спирс избавилась от опеки отца

Суд в США отстранил отца Бритни Спирз от опеки над певицей. Об этом сообщает CNN.

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Во время судебного заседания адвокат Бритни Мэтью Розенгарт назвал ее отца, Джеймса Спирса, "жестоким, токсичным и оскорбительным человеком". "Она хочет, чтобы он исчез из ее жизни, — сказал юрист. — Бритни заслуживает того, чтобы проснуться завтра без отца-опекуна".

Однако американская поп-исполнительница полностью не избавилась от контроля. Суд постановил назначить ей временного опекуна, за ее финансовое состояние будет отвечать бухгалтер Джон Забел. Вероятно, до конца года состоится еще одно слушание, в котором решится вопрос о полном снятии опеки со Спирс.

В начале сентября Джеймс Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над дочерью. В заявлении, которое было подано в Верховный суд Лос-Анджелеса, указано, что Бритни Спирс "имеет право на то, чтобы суд всерьез пересмотрел вопрос о необходимости сохранения опекунства", так как "обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть".

28 сентября на Netflix вышел документальный фильм о Бритни Спирс. В картине, снятой режиссером Эрин Ли Карр, рассказывается о правовых и этических вопросах опекунства отца над артисткой.