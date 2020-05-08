"Жить не хочу". Российские знаменитости поделились опытом борьбы с депрессией

Недавно в прямом эфире в Instagram телеведущие Екатерина Андреева и Лера Кудрявцева обсуждали, как справляться с психологической нагрузкой и ее последствиями.

Зачастую публичным людям приходится справляться не только с повседневным стрессом и большими нагрузками, но и общественным давлением. У каждой знаменитости, имеющей профиль в соцсетях, найдется хотя бы несколько недоброжелателей, пишущих порой не просто неприятные комментарии, но и откровенные гадости.

По словам Кудрявцевой, психолог рекомендовал ей не накапливать в себе эмоции, а "сбрасывать" их. Так, Лера, например, может выйти в лес и как следует прокричаться. Но одно дело стресс, и совсем другое - серьезное расстройство, с неврозом или депрессией самостоятельно справиться могут далеко не все.

"Я лежала в клинике неврозов, когда у меня была жуткая история с депрессией, которая накрыла меня на ровном месте – не понятно с чего… Дома лежала, понимала - жить не хочу. У меня была жуткая депрессия, я тогда, наверное, переработала, не знаю, что со мной было, - рассказала Кудрявцева. - Легла, смотрела в окно: а если выйду в окно - мне вообще было все равно. И я позвонила моей любимой Ирине Ивановне, заведующей клиники неврозов. Она сказала: "Лера, быстро ко мне!". Я пролежала там месяц, "по лайту" антидепрессанты пила. В основном я там высыпалась, мне делали массаж, но выходила я очень тяжело из этого, очень тяжело… Хочу сказать всем, кто нас слышит, не бояться – обращаться к специалистам. Это действительно болезнь, и она очень тяжелая".

По словам Леры, медики объяснили ее состояние перфекционизмом ведущей и ее стремлением все держать под контролем.

Как пишет "Комсомольская правда", Лера - далеко не единственная знаменитость, открыто признавшаяся в лечении психического расстройства. Так, в свое время месяц лечения в клинике неврозов прошла и актриса Татьяна Догилева.

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"Об этом говорю, чтобы люди не совершали ошибок. Самое страшное, что человек, попадая в такую ситуацию, не понимает, что с ним происходит, - рассказывала о лечении актриса в документальном проекте "Моя правда". - "Не может человек работать по 12 часов в сутки – у меня сломался механизм сна, я вообще не спала - не брало ни одно снотворное". Тем не менее, с помощью специалистов Догилевой удалось справиться с болезнью. "Наверное, нужно через все пройти, чтобы понять, что жизнь намного ценнее, чем профессия", - говорит актриса.

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После нервного срыва из-за сложностей в личной жизни в клинику попала и певица и автор песен Ирина Дубцова. По ее словам, в клинике побывали очень многие известные артисты. При этом она отмечает, что это не психиатрическая больница, а здравница с душами Шарко, массажем и бассейном. "Какие-то препараты мне пришлось пропить для успокоения, но только в качестве общей терапии", - цитирует певицу "КП".