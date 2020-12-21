Жившая у основателя Playboy модель рассказала о секс-вечеринках и правилах дома

Бывшая модель эротического журнала для мужчин Playboy поделилась с изданием The Sun впечатлениями от жизни в особняке основателя издания Хью Хефнера.

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31-летняя Дженна Бентли переехала в поместье бизнесмена через несколько лет после начала своей модельной карьеры. "Мне пришлось подписать контракт о неразглашении, потому что там проводили время множество знаменитых актеров, музыкантов, политиков", — сказала она.

По словам героини материала, в особняке постоянно происходили секс-вечеринки, но, помимо этого, там творились очень "странные вещи" и были установлены особые правила дома. "О, если бы только стены могли говорить! У Голливуда есть такая особенность — изображать происходящее в выгодным ракурсе. Вы что, правда думаете, что 87-летний мужчина спит с девятью 20-летними блондинками одновременно?" — поделилась Бентли.

Foto: Vida Press

Известно, что в то время в поместье проживало множество молодых девушек. Три раза в неделю в девять часов вечера устанавливался обязательный комендантский час. Кроме того, Хефнер устраивал обязательные к посещению киносеансы, во время которых показывали его любимые фильмы 1950-х годов.

Предприниматель приобрел особняк в 1971 году за один миллион долларов, а в 2016-м продал его за 100 миллионов долларов при условии, что у него будет возможность снимать его до конца своих дней. Одними из знаменитых гостей дома были Джек Николсон, Леонардо ДиКаприо, Эминем и Уоррен Битти. Хефнер прожил в поместье до конца своих дней и умер в 91-летнем возрасте в 2017 году.