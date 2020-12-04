Журнал People назвал человека года
Foto: Vida Press

Журнал People назвал человека года. Этого звания удостоилась актриса и певица Селена Гомес, сообщается на сайте издания.

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Отмечается, что в этом году артистка прочно обосновалась в качестве защитницы психического здоровья, расового равенства и бодипозитива. За последние 12 месяцев она успела выпустить свой третий студийный альбом Rare и запустила свою линию инклюзивной косметики Rare Beauty.

28-летняя звезда активно поддерживала движение Black Lives Matter и открыто рассказывала о своей борьбе с депрессией и тревожностью. Кроме того, Гомес высказывалась о политической ситуации в США и в 2020 году впервые проголосовала на выборах президента.

Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину года. Им стал американский актер Майкл Б. Джордан. Звезда фильмов "Черная Пантера" и "Крид" отметил, что секрет его уверенности в себе — осознание невозможности угодить всем. Он признался, что испытывает "классное чувство" от полученного титула самого сексуального мужчины в мире.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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Селена Гомес
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