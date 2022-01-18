Журналисты выяснили секреты долголетия Елизаветы II
Foto: Reuters/Scanpix

Газета Express выяснила секреты, благодаря которым Елизавета II правит Великобританией, несмотря на преклонный возраст, — в апреле прошлого года ей исполнилось 95 лет.

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Во-первых, британский монарх правильно питается. По словам ее бывшего шеф-повара Даррена Макгрэди, Елизавета II предпочитает рыбу или мясо с овощным гарниром и старается есть поменьше углеводов. Одно из любимых блюд королевы — дуврская камбала с припущенным шпинатом. Причем, глава Соединенного Королевства завтракает, обедает, полдничает и ужинает в одно и то же время.

Во-вторых, Елизавета II занимается физкультурой. Несмотря на равнодушное отношение к спорту, она регулярно выполняет легкие физические упражнения.

Ранее газета The Sun написала о секретах хорошего сна королевы: она любит вечерние прогулки и выпивает перед сном бокал шампанского. По информации издания, монарх предпочитает игристое вино марок Bollinger, Krug и Lanson.

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