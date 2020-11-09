Жванецкого похоронили рядом с Волчек и Захаровым
Foto: ITAR TASS/Scanpix/LETA

Церемония прощания с писателем-сатириком Михаилом Жванецким прошла 9 ноября на Новодевичьем кладбище в закрытом режиме, сообщает ТАСС.

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На церемонию прощания пришли министр культуры России Ольга Любимова, певица Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин, поэт-песенник Илья Резник, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и др. "У Михаила Михайловича есть такая фраза замечательная - "Ничего страшного, что над тобой смеются, гораздо хуже, когда над тобой плачут". Сегодня, к сожалению, настал такой день, когда мы будем плакать, и плачем уже несколько дней, потому что это был человек, родной всей стране", — сказал Швыдкой перед гражданской панихидой.

Известно, что Жванецкого похоронили недалеко от могил театральных режиссеров Галины Волчек и Марка Захарова.

Советский и российский писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

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