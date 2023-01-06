Злоумышленники украли статую Тиля Линдеманна, установленную в честь его юбилея

В день рождения лидера Rammstein злоумышленники похитили бронзовую статую, установленную в его честь накануне.

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Бронзовая статуя фронтмена группы Rammstein Тиля Линдемана - в полный рост и на пьедестале - была установлена в немецком городе Ростоке на улице Бертольда Брехта 4 января в день 60-летия музыканта. Ее заказал художник, известный как Roxxy Roxx. Внутри скульптура полая, и весит около 40 килограммов, а за ее изготовление Roxxy Roxx заплатил около 600 евро.

"Было бы здорово, если бы поклонники Rammstein обрадовались и пришли туда, чтобы съесть кусочек торта и выпить бокал шампанского в день рождения своего кумира", - поделился своей мечтой Roxxy Roxx в интервью газете Оstsee Zeitung.

О подарке любимому музыканту художник рассказал и на своей странице в Instagramm. "С днем ​​рождения, Тиль Линдеманн, я сделал тебе статую. Тиль Линдеман родился 04.01.1963 в Лейпциге и вырос, чтобы стать крупнейшей рок-звездой Германии как певец знаменитой Rammstein. Статуя находится в Ростоке, в районе Эверсхаген, напротив дома, где Тиль жил в детстве", - написал Roxxy Roxx. Пост был отмечен множеством лайков и положительных комментариев об установке скульптуры. "Пусть она останется там навсегда", - написал один из комментаторов.

К сожалению, пожеланию не суждено было сбыться. В тот же день в отделение местной полиции поступило заявление о краже бронзовой фигуры музыканта.

"Неизвестными украдена статуя солиста группы Rammstein Тиля Линдемана, установленная в Ростоке-Эверсхаген всего днем ​​ранее", - говорится в сообщении полиции. Свидетелей просят помочь разобраться в деле, в прессе опубликован телефон для связи.

"К сожалению, Тиля уже украли, - прокомментировал расстроенный художник скандальное событие журналистам газеты Bild. - Я ожидал этого, но очень надеялся, что он простоит там хотя бы один день рождения".

Остались только фотография и видео Instagram, в котором можно посмотреть, с какой любовью к деталям создавался украденный подарок.

А что же сам Тиль, успел ли он увидеть свой подарок? "Я не получил никакой реакции от представителей Тиля Линдемана. Но ничего страшного. Возможно, они вообще ничего не слышали об этой акции", - сказал Roxxy Roxx газете Bild.

Примечательно, что это уже вторая подобная история, связанная с именем Roxxy Roxx: в июле 2019 года он установил в центре Ростока 130-сантиметровую статую в честь рэпера Marteria. Но и она была украдена спустя два дня.