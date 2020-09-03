Знаменитостей заставят маркировать отретушированные снимки в соцсетях

В Великобритании предложили законодательно обязать знаменитостей и звезд соцсетей помечать свои фотографии, если их подвергли ретуши для коррекции внешности.

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Как сообщает The Sun, с таким предложением выступил член британского парламента от Консервативной партии доктор Люк Эванс. Парламентарий, возглавляющий комитет по охране здоровья и соцзащите, считает, что отредактированные фотографии в соцсетях "подпитывают кризис душевного здоровья", создавая "извращенные представления о красоте" — в то время как знаменитости "ответственны за то, чтобы не направлять молодежь по ложному пути". Свой законопроект он направил на рассмотрение в парламент.

Проблема редактирования фотографий со стороны знаменитостей и звезд соцсетей на самом деле обсуждается довольно давно. Над решением ее работает, например, компания Adobe, которая совместно с Twittеr объявила о грядущем запуске технологии Content Authenticity Initiative, которая позволит помечать отредактированные снимки и определять, как выглядят исходные снимки и видеоматериалы — об этом в середине августа сообщило издание The New York Times.

Предварительная версия Photoshop с этой функцией выйдет уже в этом году. Технология поможет не только бороться с желанием звезд соцсетей приукрасить свою внешность, но и определять происхождение тех или иных кадров и видеороликов, снятых на местах событий, не позволяя выдать за снимки трагических событий фотографии, сделанные в другое время и в другом месте, в том числе и постановочные.

Ученые только начинают исследовать, как влияют на восприятие собственной внешности человека отредактированные снимки в соцсетях, где люди стараются предстать перед пользователями более привлекательными, чем на самом деле. Но уже сейчас специалисты приходят к выводу, что фильтры и инструменты редактирования, такие как Photoshop, действительно меняют представления о красоте у тех, кто видит эти снимки.

Так, например, в 2015 году исследование, проведенное психологами Жасмин Фардули и Ленни Вартанян из Сиднея и опубликованное в журнале Body Image, показало, что женщины склонны оценивать свою внешность в худшую сторону, глядя на снимки знакомых и знаменитостей в Facebook, а вот фотографии членов семьи не заставляют их чувствовать себя некрасивыми.

По мнению исследовательниц, это связано с тем, что зная, как родственники выглядят в реальной жизни, женщины не подпадают под обаяние снимков в соцсетях. Видя же людей, с которыми они не знакомы или встречаются крайне редко, они принимают картинку за реальность.

Другое исследование, проведенное в 2019 году специалистом из Университета Западной Англии в Бристоле Эми Слейтер, показало, что женщины чувствуют себя более удовлетворенными собственной внешностью, если видят в соцсетях бодипозитивные снимки, а не фотографии спортивных женщин в бикини. Но поскольку такие фотографии все равно показывают человеческое тело, они в конце концов начинают все же переживать и из-за своей фигуры: после того, как 195 участниц эксперимента посмотрели снимки, их попросили составить список из 10 определений себя — и выяснилось, что большинство из них касалось внешности, а не человеческих качеств или профессиональных достижений.

Кстати, еще одно исследование, проведенное Эми Слейтер в 2017 году совместно с австралийскими учеными Тоби Ньютон-Джоном и Рэйчел Коэн, показало, что люди, склонные редактировать собственные селфи, болезненно неудовлетворены собственной внешностью и склонны к нарушениям пищевого поведения.