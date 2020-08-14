В Белоруссии уже несколько дней продолжаются массовые протесты. По данным СМИ, в ходе столкновений погибли минимум два человека, еще около шести тысяч были задержаны. Точное количество пострадавших на данный момент остается неизвестным.

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О происходящем в Белоруссии высказались многие местные звезды, включая рэпера ЛСП (настоящее имя — Олег Савченко). В своем Instagram артист опубликовал большой пост, в котором признался, что гордится "своей страной, своим народом, своими людьми". Кроме того, он назвал действия властей "геноцидом".

"Горжусь каждым — от тех, кто стоял за окнами избирательных участков и пытался хоть что-то в них разглядеть, до тех, кто вышел мирно выразить свой гражданский протест и погиб от побоев, колес спецтехники и пуль. За каждого из них я молюсь. Молюсь каждую ночь, едва начинаются очередные задержания и избиения, чтобы эта ночь стала последней. Молюсь, чтобы те, кто режиссирует этот ад, одумались и остановили геноцид собственного народа. Если жестокость не прекратится, мы, белорусы, просто исчезнем с лица земли", — написал Олег.

В свою очередь другой белорусский стадионный рэпер — Макс Корж, пожалуй, самый успешный в плане концертных сборов артист жанра в СНГ (его выступление в Минске в прошлом году посетили 35 тыс. человек) — в соцсетях призвал митингующих "тормознуть". Подобный совет привел к множеству негативных комментариев под его постом. При этом впоследствии музыкант отредактировал публикацию.

"Пацаны. На сегодня вы победили. Тормозните сегодня движ (я говорю только про сегодняшний день), — говорится в тексте измененной записи. — Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперед, чтобы не потухнуть. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту "победу со дня на день", о которой вам пишут в Telegram, на данный момент прямыми столкновениями объективно одержать нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске эти две ночи. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят".

Молодая белорусская певица Лера Яскевич, ставшая популярной благодаря каверам на современные хиты, лично участвовала в акциях протеста. В своем Instagram артистка подчеркнула, что выходить на улицы — "дело каждого" и она за собой никого не зовет, а также попросила поклонников не отвечать "насилием на насилие". "Мы живы и здоровы! Эти три дня стали для всех нас совершенно другой реальностью. Извините, мама и папа, но вы воспитали во мне свободного и справедливого человека, который выходит на улицы протеста, чтобы сказать, что у нас есть голос. За собой не зову — дело каждого! Берегите себя! Не ведитесь на провокации! Не отвечайте насилием на насилие", — написала она.

Актриса Александра Бортич, родившаяся в Белоруссии, тоже поддержала протестующих: "Очевидно, что кое-кто засиделся — и ему пора. Белорусы! Сильные, смелые, невероятные! Вы заслужили эту правду, за которую боретесь сейчас, и я верю, что вы ее добьетесь. Насильно мил не будешь".

Отреагировали на происходящее в соседнем государстве и многие российские звезды. Так, в частности, шоумен Иван Ургант опубликовал в соцсетях пост в бело-красно-белым флагом, ставшим символом белорусской оппозиции, и подчеркнул, что "ненавидит насилие". "Ненавижу насилие! И люблю Белоруссию", — добавил телеведущий.

Комик Гарик Харламов, комментируя обстановку в Белоруссии, подчеркнул, что обычно старается "не лезть в политические истории", но не может оставить без внимания эту "жесть". "Что творится в Белоруссии? Это же просто жесть. Стараюсь не лезть в политические истории, но это уже выходит за рамки просто заварушки. К Лукашенко у меня не было никогда особо никаких негативных мыслей. Всюду чистенько, красиво. Даже вызывал симпатию. Теперь я вижу, как "батька" лупит собственный народ дубинками и расстреливает резиновыми пулями. Люди имеют право на протест, на отстаивание своей точки зрения! Нельзя за это его избивать и унижать", — заявил Харламов.

В то же время актер Гоша Куценко в своем посте с иронией отметил наступившее в Белоруссии "гендерное равенство", при котором "избивают как мужчин, так и женщин". Также он признался, что "не хочет приезжать в такую" страну.

"Вот смотрю я, как и миллионы, на эти кадры и думаю. А ведь после выборов в Белоруссии наступило то самое гендерное равенство, о котором только и говорят: избивают как мужчин, так и женщин! Одинаково и без разбора. Причем жестко, — подчеркнул артист. — А ведь такие вещи очень надолго запоминаются народом. На мой взгляд, это — злоупотребление властью. Когда дубинками по невооруженным людям — и резиновыми пулями по убегающим людям. Чего-то не хочу приезжать в такую Белоруссию".

Музыкант Сергей Шнуров высказался по теме еще 10 августа, на следующий день после выборов. В классической для Instagram артиста стихотворной форме он выразил мнение, что теперь Лукашенко будут звать не "батькой", а "отчимом". "Звали тебя раньше — "батька", А теперь, наверно, — "отчим"? Или "чмо"? Но мягко очень. Ты услышишь правду, ишь, Уши приоткрой и очи! На штыках не усидишь!" — написал лидер "Ленинграда".

Примечательно, что поддержали протестующих и представители Голливуда. Так, актер Марк Руффало, известный по роли Халка в киновселенной Marvel, назвал действия белорусских властей в сложившейся ситуации "бандитизмом". "Долой авторитарных диктаторов во всем мире. В том числе и здесь, в США. [Это] кража выборов и подавление протеста бандитизмом. Вперед, Белоруссия!" — написал он в Twitter.

Наконец, певец и актер Джаред Лето в своем Instagram опубликовал бело-красно-белый флаг. Пост он подписал следующими словами: "Белоруссия, мы с тобой".