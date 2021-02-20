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Квартира Юлии Началовой - 1,12 млн евро
Золотой унитаз, немножко Эрмитажа и крокодиловая кожа: какую недвижимость продают российские звезды
Foto: Vida Press

Среди тысяч объявлений о продаже недвижимости можно найти и предложения от знаменитостей. Правда, их стоимость зачастую существенно отличается от средней на рынке жилья. Что и почем можно приобрести у российских звезд, изучила "Комсомольская правда".

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Квартира Юлии Началовой - 1,12 млн евро

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недвижимость знаменитостей
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От владельца

Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
400€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
147 500€
Ādažu nov.,
455 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Ādažu nov.,
197 000€
Nīcgales iela, Purvciems, Rīga,
60 500€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Talsu nov.,
178 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Ezera iela, Dagdas nov.,
35 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Vārnu iela, Centrs, Rīga,
450€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Engures nov.,
800€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€