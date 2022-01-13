Звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Джейсон Момоа разводится
Foto: Vida Press

Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа и американская актриса Лиза Боне решили расстаться после 16 лет отношений. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте актера.

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Пара отметила, что наступило время перемен, которое затронуло и их семью. Они пояснили, что решили объявить о своем разрыве не ради внимания прессы, а потому что хотят "идти по жизни с честью и достоинством".

"Мы освобождаем друг друга, чтобы стать теми, кем мы стремимся быть. Наша преданность этой священной жизни и нашим детям непоколебима", — говорится в заявлении знаменитостей.

Артисты познакомились в 2005 году. В 2007-м у них родилась дочь Лола Айолани Момоа, а годом позднее на свет появился их сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа. Несмотря на длительные отношения, пара поженилась только в 2017 году.

До брака с Джейсоном Момоа Лиза Боне была замужем за музыкантом Ленни Кравицем, от которого родила своего первого ребенка Зои Кравиц. Ее дочь в настоящее время также снимается в кино: она известна по таким проектам, как "Безумный Макс: Дорога ярости", "Тронутые" и "Меломанка".

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