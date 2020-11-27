Reuters/Scanpix
Foto: Reuters/Scanpix

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри, исполнивший в ситкоме роль Чендлера Бинга, объявил о помолвке со своей возлюбленной Молли Гурвиц, которая почти вдвое моложе его — ей 29 лет. Об этом сообщает журнал People.

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Перри признался, что опустился перед девушкой на колено, и она ответила "да". "Я решил обручиться. К счастью, в это время я встречался с величайшей женщиной на планете", — сказал актер.

Пара вместе с 2018 года. По слухам, в 2019 году они провели первый совместный отпуск. Мэттью Перри в разное время приписывали романы с разными известными женщинами. Например, с Джулией Робертс, у которой в "Друзьях" была маленькая эпизодическая роль.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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