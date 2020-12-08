Бывшая любовница звезды "Друзей" Мэттью Перри заявила, что актер посылал ее за наркотиками, когда она была беременной.

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По словам Кэйти Эдвардс, она встречалась с дилерами, потому что не хотела отпускать возлюбленного на улицу во время сильной ломки. Женщина призналась в интервью The Sun, что рада избавлению артиста от наркотической зависимости. Также Эдвардс поздравила его с помолвкой с 29-летней Молли Гурвиц, которая состоялась на прошлой неделе.

"Я была на пятом месяце беременности, когда покупала для него наркотики. Он говорил: "Никто не будет останавливать беременную девушку, не волнуйся. Иди по этому адресу и встреться с человеком, тебе передадут сумку". Я поехала прямо к нему, — рассказала Эдвардс. — Мы открывали сумку, иногда это были таблетки, кокаин, иногда героин и крэк, это было похоже на шведский стол — никогда не знаешь, что получишь".

По словам женщины, она никогда не принимала наркотики с Перри и почти не употребляла алкоголь. При этом Эдвардс постоянно выполняла просьбы актера о доставке запрещенных веществ. "Я оглядываюсь назад и думаю: "Что я за друг?". Но я хотела помочь ему", — сказала она. — Он организовывал встречи с дилерами, играя с моим чувством вины: "Если ты не принесешь мне это, я сам пойду туда и прогуляюсь по центру города". Я думала: "Нет, нет, нет, я просто сделаю это для тебя", потому что я не хотела, чтобы он был за рулем и бродил по улицам".

Экс-любовница Перри добавила, что она не могла сказать ему "нет", и со временем их отношения стали токсичными. Также она призналась, что иногда доставляла ему наркотики на съемочную площадку — в частности, на съемки телешоу "Mr. Sunshine" в Paramount Studios в Голливуде. "Я помню, как шла к воротам Paramount и говорила: "Я здесь, чтобы увидеть Мэттью", — сказала Эдвардс.

Женщина утверждает, что коллеги Перри по сериалу "Друзья" начали от него отдаляться, и он понял, что нужно исправляться. "Они не хотели иметь с ним ничего общего, он был в некотором роде отчужден он них только потому, что они не хотели видеть его таким. Это было действительно сложно", — сказала она.

Известно, что Перри дважды лечился в реабилитационном центре во время съемок "Друзей" — сначала в 1997 году, чтобы вылечить зависимость от рецептурных таблеток, на которые он "подсел" после аварии на водном мотоцикле. Затем актер вернулся в рехаб в 2001 году, чтобы бороться с зависимостью от викодина, метадона, амфетамина и алкоголя. В мае 2011 года Перри прошел третий курс реабилитации, который, по словам его представителя, был организован с целью предотвращения рецидива.

"Я не мог остановиться. В конце концов, все стало настолько плохо, что я не мог этого скрыть, и все об этом узнали, — сказал Перри много лет спустя. — Нельзя иметь проблему с наркотиками в течение 30 лет, а затем ожидать, что она будет решена за 28 дней. Вылечиться действительно непросто".

По словам бывшей возлюбленной Перри, после упорной работы над избавлением от зависимости он долго держался до первого рецидива, а затем снова начинал реабилитацию. "Я заранее распознавала знаки, предвещающие рецидив. Например, он шутил: "Пойдем, принесем кокаина. Что ты об этом думаешь? Ах, шучу", — поделилась она.

Также Эдвардс рассказала, что познакомилась с Перри случайно, когда навещала своих бабушку и дедушку. Там она встретила артиста, который обсуждал прослушивание с ее дедом, который также работает в индустрии развлечений.