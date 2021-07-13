Звезда фильма "Борат" подал в суд на производителей каннабиса

Создатель и звезда фильма "Борат", британский актер и режиссер Саша Барон Коэн разозлился на компанию по производству медицинской марихуаны и подал на нее в суд. Об этом сообщает TMZ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Артист подал иск против Solar Therapeutics. По его словам, организация неправомерно использует его знаменитый образ для продажи каннабиса в американском штате Массачусетс. На билборде изображен персонаж комедийной ленты "Борат" вместе с его фирменной фразой: "Нравится".

Коэн заявил, что Solar Therapeutics добивается коммерческого успеха, используя образ Бората Сагдиева на одном из своих рекламных щитов, расположенной рядом с межштатной автомагистралью. Кинематографист отметил, что сам он не имеет никакого отношения к компании и даже не употребляет марихуану.

Артист требует возмещения убытков не менее чем на девять миллионов долларов, а также хочет, чтобы суд запретил Solar Therapeutics использовать его имя, персонажей и внешность для продажи своей продукции.