В Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе, сообщает издание El Pais.

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Смерть 89-летней артистки подтвердила ее семья, в том числе и сын — известный испанский певец Мигель Бозе. Родственники уточнили, что бывшая "Мисс Италия" (артистка была удостоена этого титула в 1947 году) скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19.

Актриса начала свою кинокарьеру в 1950 году, появившись в фильме Джузеппе Де Сантиса "Нет мира под оливами". Позднее звезда снималась в картинах Микеланджело Антониони "Хроники одной любви" и "Дама без камелий", а также в "Сатириконе" Федерико Феллини. Среди других известных работ с ее участием — "Рим в 11 часов", "Хроника объявленной смерти", "Последний гарем" и "Смерть велосипедиста". В 1980 году Лючия Бозе открыла в Сеговии первый в мире Музей ангелов.

Бозе стала второй итальянской знаменитостью, погибшей от коронавируса. 16 марта стало известно о смерти 92-летнего архитектора Витторио Греготти. Он работал над культурным центром "Белем" в Лиссабоне, кампусом Университета Калабрии, театром "Арчимбольди" в Милане и кварталом Дзен в Палермо.