Звезда "Гарри Поттера" заявил об уходе из кино
Foto: Vida Press

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли во франшизе "Гарри Поттер", заявил об уходе из кино. Об этом сообщает издание Mirror.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

32-летний артист рассказал, что рождение ребенка заставило его задуматься о смене профессиональной деятельности. Дочь кинозвезды и его девушки Джорджии Грум появилась на свет в мае прошлого года. Ее назвали Уэнсдэй, что в переводе означает "среда".

По признанию Гринта, прибавление в семье сильно повлияло на него. Звезда "Гарри Поттера" признался, что и до этого думал об уходе из кинематографа, но отцовство лишь усилило эти намерения. Он добавил: "Было бы здорово заняться чем-нибудь совершенно другим, например, строительством или плотницким ремеслом".

Артист также отметил, что ранняя известность стала его главной проблемой. Ему до сих пор некомфортно быть знаменитым, но он остается "бесконечно благодарен" преданным фанатам серии фильмов о Гарри Поттере.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены