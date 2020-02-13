AFP/Scanpix
Foto: AFP/Scanpix

Британская актриса Софи Тернер и участник группы Jonas Brothers Джо Джонас впервые станут родителями. Об этом сообщает E! News.

О беременности звезды "Игры престолов" стало известно от источника из окружения артистки. По его словам, сейчас она находится на четвертом месяце и вместе с мужем испытывает "чрезвычайное волнение по этому поводу". При этом пара уже поделилась новостью с родственниками.

Слухи о беременности 23-летней Тернер также подтвердил портал Just Jared. Журналисты издания отметили, что в последнее время актриса тщательно выбирала наряды для красной ковровой дорожки, пытаясь скрыть изменения своего тела.

Софи Тернер и Джо Джонас встречались с 2016 года и поженились в начале мая. Первую свадебную церемонию пара устроила в Лас-Вегасе, а затем организовала второй праздник во Франции. Тогда молодожены попросили гостей не публиковать в соцсетях фотографии со свадьбы. Известно, что на церемонии присутствовала Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в "Игре престолов". Она была одной из подружек невесты.

Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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