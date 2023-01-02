Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в экранизациях комиксов Marvel, попал в аварию из-за погодных условий и находится в больнице в критическом состоянии, сообщает The Hollywood Reporter.

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По данным издания, 51-летнего артиста доставили в больницу по воздуху. Представитель Реннера рассказал, что инцидент произошел при уборке снега, добавив, что актер «находится в критическом, но стабильном состоянии». Рядом с ним находится его семья.

Представители полиции заявили, что других пострадавших в аварии нет.