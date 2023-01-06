Один из исполнителей главных ролей популярного сериала "Очень странные дела", актер Ноа Шнапп публично рассказал, что является геем.

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18-летний артист, известный по роли Уилла Байерса, записал и опубликовал в соцсетях короткий видеоролик с признанием: "Когда я наконец-то сказал своим друзьям и семье, что я гей, после того как "прятался в шкафу" 18 лет, они ответили: "Мы знаем".

"Полагаю, у меня больше общего с Уиллом, чем я думал", - подписал публикацию Шнапп, чей герой в сериале безответно влюблен в лучшего друга Майка.

@noahschnapp

I guess I'm more similar to will than I thought

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