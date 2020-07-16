Актриса Марина Федункив, известная по роли мамы Коляна в сериале "Реальные пацаны" и шоу Comedy Woman, рассказала о жестких избиениях мужем-наркоманом во время интервью на YouTube-канале Super.

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Она рассказала о созависимых отношениях, выбраться из которых ей не помогли даже специалисты. "Со мной психологи разговаривали, мне ничего не помогало. Я сказала, что он пропадет без меня, он подохнет. Потому что вы не видели, как бывали передозы у него", — отметила артистка. "Там просто жесткач был. Я любила его очень", — объяснила Федункив.

Во время интервью Федункив впервые публично поведала об избиениях: "Он мог что угодно употреблять. Если нету чего-то, то он начинал пить, очень жестко пить. Он бил. Он воровал деньги". "Сотрясение было, перелом ноги был... Ой, все", — ответила Федункив на вопрос о полученных от мужа травмах. Актриса вспомнила, как ездила со сломанной ногой на гастроли.

Она призналась, что не рассказывала об избиениях никому из-за репутации успешной комедийной актрисы и стыда. "А потом было страшно обратиться, когда он сказал: "Я тебя убью нахрен. Только попробуй кого-нибудь там вызови, я тебя убью". А потом я понимаю, что он может это сделать", — добавила артистка.

Федункив бросила мужа после того, как у него умерли родители, с которыми она находилась в хороших отношениях и не хотела, чтобы они пострадали от своего сына.