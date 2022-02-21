Courteney Cox, Kortnija Koksa
Foto: AFP/Scanpix

Американская актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в "Друзьях", призналась в зависимости от косметологических процедур. На эту тему она высказалась в интервью Times.

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57-летняя знаменитость рассказала, что впервые прибегла к вмешательствам, когда окружающие обратили внимание на изменения в ее внешности из-за возраста.

"Я годами старалась сохранить молодость и не понимала, что стала выглядеть странно из-за инъекций. Потом я осознала, что мне пора остановиться, потому что это стало безумием", — подчеркнула звезда.

По словам Кокс, она давно отказалась от любых косметологических процедур и пластических операций. Актриса отметила, что вместо посещения специалистов ухаживает за лицом с помощью различных уходовых средств, так как ей необходимо хорошо выглядеть во время съемок.

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