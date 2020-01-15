Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Американский актер Стэн Кирш, звезда сериала "Горец", найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что артист совершил самоубийство. Его супруга Кристин Грин подтвердила в Facebook информацию о смерти мужа. Он ушел из жизни 11 января. Ему был 51 год.

В "Горце" Кирш сыграл Ричи Райана, бессмертного помощника Дункана Маклауда. Сериал, снятый по мотивам одноименного фильма Рассела Малкэхи, выходил с 1992 по 1998 год. Главную роль Дункана Маклауда, родственника Коннора Маклауда из оригинальной ленты, в нем исполнил Эдриан Пол.

Кирш также снялся в сериалах "Друзья" и "Лодка любви" и в таких фильмах, как "Огненный шторм" и "Месть мертвецов".

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