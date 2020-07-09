Звезда сериала "Хор" Ная Ривера погибла при купании в рукотворном озере Пиру, сообщает Daily Mail со ссылкой на шерифа округа Вентура (Калифорния, США).

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Ная Ривера 8 июля прибыла на озеро вместе с 4-летним сыном Джози и арендовала лодку. Очевидцы утверждают, что мать и сын купались, но после ребенок один забрался на лодку, где его и нашли. Машину Риверы обнаружили припаркованной на стоянке.

Сын 33-летней актрисы в беседе с полицейскими подтвердил ее гибель, сообщает TMZ. Джози рассказал, что мама прыгнула в воду, но не смогла всплыть.

Сейчас продолжаются поиски тела утонувшей, которые ведутся с помощью вертолета и дрона.

В первом сезоне "Хора" Ная Ривера сыграла второстепенную героиню Сантану Лопес. Во втором сезоне ее персонаж стал одним из центральных.