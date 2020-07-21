Актер Дмитрий Шаракоис, запомнившийся зрителям ролью "ботана" Бори Левина в сериале "Интерны", из-за невостребованности в актерской профессии уехал из России и работает официантом в Лондоне.

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Как пишет StarHit, актер решился на переезд в прошлом году. Сначала работал на стройке, а затем устроился в ресторан Zima официантом. Он довольно активно пользуется социальными сетями, где дает советы тем, кто также задумывается об эмиграции.

При этом, как отмечает издание, он не оставил надежду продолжить актерскую карьеру, поэтому периодически приезжает в Россию на пробы.

Шаракоис - выпускник ГИТИС, работал в Театре на Малой Бронной и в театре Маяковского, снимался в кино и телесериалах. Наиболее известен стал после участия в сериале "Интерны" (2010-2016), где сыграл интерна Бориса Левина. По словам актера, из популярного проекта он ушел, так как не хотел стать заложником амплуа "ботаника". Спустя какое-то время Дмитрий сыграл Шурика в ремейке "Кавказской пленницы", однако зрители и критики приняли комедию в штыки, назвав провалом и издевательством над культовой советской лентой.