RIA Novosti/Scanpix
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Российская актриса Елена Подкаминская родила третьего ребенка.

Об этом 40-летняя артистка рассказала в социальных сетях. Для многих это событие стало сюрпризом - в последнее время Подкаминская не появлялась на публичных мероприятиях и фотографий, на которых было бы видно ее беременность, не публиковала. Лишь сейчас, когда мальчик появился на свет, Елена показала подписчикам фотографию, сделанную во время ожидания ребенка. "Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох, – подписала снимок актриса, - во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына".

У Елены Подкаминской есть также две дочери - Полина (родилась в браке с Александром Пляцевым) и Ева, от второго супруга актрисы Дениса Гущина. Известно, что с ним Подкаминская познакомилась сразу после развода в 2015 году. Новорожденный мальчик - второй ребенок пары. Ранее Подкаминская рассказывала, что ее второй муж не любит публичность, поэтому об их частной жизни мало что известно, даже дату свадьбу они предпочли не раскрывать.

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Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына! ❤ ⠀ Photo @emgrigorieva☀ MuaH @afinogenovaolga☀ Style @lisakova☀

A post shared by Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) on Mar 1, 2020 at 2:04am PST

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DELFI Showtime

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