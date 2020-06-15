Звезда сериалов Наталья Орейро решила получить российское гражданство

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро решила получить российское гражданство. Об этом она заявила в интервью ТАСС.

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По словам Орейро, получить гражданство России она захотела после визита на программу телеведущего Ивана Урганта на Первом канале. "Он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло", — призналась она.

Через некоторое время певица пришла по делам в посольство России в Аргентине, где ей уже всерьез предложили подать документы на получение гражданства России. "Я так много путешествую и имею столько связей с Россией... Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", — заявила она, выразив надежду, что ее заявление все-таки одобрят.

Артистка добавила, что поклонники, зная о ее любви к России, дарят ей ненастоящие российские паспорта, поэтому у Орейро накопилось около 15 таких документов.

9 мая Орейро исполнила советскую песню в честь Дня Победы. Знаменитость в Instagram-аккаунте спела песню "Нам нужна одна победа", автором которой является Булат Окуджава.

43-летняя артистка из Уругвая стала известна после показа в 2000-х по телевидению аргентинского сериала "Дикий ангел", в котором она исполнила главную роль.

Вслед за французским актером Жераром Депардье обладателями российского гражданства за последние несколько лет стали актер Стивен Сигал, дирижер Теодор Курентзис, художник Юрий Куперман, а также многочисленные спортсмены: боксер Рой Джонс-младший, боец смешанных единоборств Джефф Монсон, велогонщик Шейн Перкинс и другие.