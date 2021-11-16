Звезда шоу "Танцы со звездами" умерла от коронавируса

Участница программы "Танцы со звездами", танцовщица и телеведущая Кристина Асмаловская умерла от коронавируса в возрасте 41 года. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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Ведущая передачи "АБВГДейка" Татьяна Черняева отметила, что несколько поколений телезрителей знали и любили Асмаловскую.

"Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любило несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте. Светлая память светлому человеку", — сказала она.

Известно, что артистка не прививалась от коронавируса. В проекте "Танцы со звездами" Асмаловская выступала в паре с известными артистами, в том числе с российским актером Маратом Башаровым.

Артистка родилась 21 мая 1980 года в Москве. В 2006 году окончила РАТИ-ГИТИС (мастерская Ю. Авшарова). Была профессиональной танцовщицей, ведущей "АБВГДейки". Асмаловская — мастер спорта международного класса по спортивным бальным танцам. Трехкратная чемпионка России среди профессионалов, двухкратная финалистка чемпионатов мира по спортивным бальным танцам среди профессионалов.