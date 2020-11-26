Звезда "Трансформеров" Меган Фокс подала на развод
Foto: Vida Press

Американская актриса Меган Фокс подала прошение о разводе со звездой сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Брайаном Остином Грином. Об этом представитель судебного округа Лос-Анджелес сообщил изданию E! Online.

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В документах, поданных в суд, Фокс назвала непримиримые разногласия супругов основной причиной развода. Кроме того, она потребовала совместную юридическую и физическую опеку над их детьми.

Пара поженилась в июне 2010 года. У супругов есть три сына, Фокс также является мачехой сына Грина от предыдущих отношений. Актриса ранее подавала на развод в августе 2015 года, однако в 2016-м знаменитости помирились.

В апреле пресса узнала, что Грин и Фокс живут отдельно. Впоследствии Грин подтвердил разрыв. Позже стало известно, что Фокс начала встречаться с рэпером Machine Gun Kelly. Папарацци не раз замечали влюбленных вместе.

В августе Фокс рассказала о травле, с которой столкнулась, когда ушла от мужа. "По какой-то причине людям нравится называть меня дурой, тщеславной, шлюхой. Это безумие. Я 15 лет была в одних отношениях, понимаете?" — пожаловалась знаменитость.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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