Sergejs Zverevs
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Российский поющий стилист Сергей Зверев собирается баллотироваться в Госудуму РФ.

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Об этом Зверев рассказал в социальных сетях, добавив, что его "директ" завален сообщениями, где люди просят его представлять в Госдуме Бурятию, откуда он родом. Стилист также отметил, что пишут не только жители республики, но и других мест России, и он задумался о карьере в политике.

Интересно, что несколько дней назад он уже стал безусловным победителем опроса, кого жители Бурятии хотят видеть депутатом от их республики в Государственной думе. С большим отрывом, набрав 82%, Сергей Зверев победил, оставив позади действующих депутатов с 14% и 4%.

Как полагает издание "Комсомольская правда", если такой сценарий станет реальностью, возможно, мы больше не увидим Сергея в его ярких и блестящих нарядах и обуви на огромной платформе. И, судя, по последним снимкам в соцсетях, Зверев привыкает к официальному дресс-коду, все чаще выбирая классические костюмы темных оттенков с неброскими рубашками и галстуками. Правда, записывая видео для подписчиков, он все же не забывает надеть свою корону.

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A post shared by 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar)

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