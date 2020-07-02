Звезда фильма Сэма Рейми "Зловещие мертвецы 2" Дэнни Хикс умер на 69-м году жизни, сообщает Daily Mail со ссылкой на агентство Full Empire Promotions.

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Хикс скончался у себя дома в Калифорнии.

В начале июня артист признался, что у него обнаружили четвертую стадию рака. "Всем людям, которых я никогда не встречу, всем моим 6018 фанатам. У меня плохие новости. Мне осталось жить от года до трех лет", — предполагал Хикс.

Дэнни Хикс регулярно появлялся в фильмах Сэма Рейми: он также снялся в "Человеке Тьмы" , играл небольшие роли в картинах "Человек-паук 2" и "Оз: Великий и Ужасный".