Звезду "Что? Где? Когда?" обвинили в сексуальных домогательствах к школьнице

Журналистка Екатерина Аренина в Twitter пожаловалась, что игрок клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Скипский оказывал ей недопустимые знаки внимания, когда она была несовершеннолетней.

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По словам Арениной, Скипский вел у нее географию в 10 классе в 2010 году. "Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский", — написала она.

Аренина утверждает, что сексуальные домогательства со стороны Скипского приходилось терпеть и другим несовершеннолетним.

Михаил Скипский в 2010 и 2016 годах становился обладателем приза телеигры "Что? Где? Когда?" "Хрустальная сова", также организует интеллектуальные игры для школьников.