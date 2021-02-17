Vida Press
Foto: Vida Press

Британские актеры Кит Харрингтон и Роуз Лесли, известные по ролям Джона Сноу и "одичалой" Игритт в сериале "Игра престолов", стали родителями. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на представителя Харрингтона.

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Пару заметили на прогулке с ребенком в Лондоне 16 февраля. По словам собеседника издания, у актеров родился мальчик, и они "очень-очень счастливы". Однако имя новорожденного не раскрывается.

Свою беременность Лесли подтвердила в сентябре прошлого года. Тогда журнал Make опубликовал фотографии, на которых она попозировала беременной.

В 2016 году Лесли и Харингтон официально подтвердили, что состоят в отношениях с 2012 года. В июне 2018 года они поженились.

Звезды "Игры престолов" стали родителями
Foto: AP/Scanpix/LETA
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Lenta.ru

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